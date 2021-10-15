В бизнес-центры и гостиницы Дагестана поставят 10 роботов-помощников

ПЕРМЬ, 15 октября. /ТАСС/. Компания "Промобот" договорилась с дагестанским поставщиком платежных терминалов "Чекмастер" о поставке десяти роботов в бизнес-центры и гостиницы республики. Об этом в пятницу рассказал ТАСС директор по развитию компании "Промобот" Олег Кивокурцев.

"Компания "Промобот" заключила договор о намерениях о поставке сервисных роботов-консультантов с дагестанским производителем и поставщиком платежных терминалов компанией "Чекмастер". Соглашение состоит из двух этапов и рассчитано на два года. Данная активность позволит реализовать не менее 10 роботов в течение 2021-2022 годов", - рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что "Чекмастер" сначала проведет предварительную работу по презентации продукции "Промобота", организует рекламную кампанию, а затем начнет поставку роботов в гостиницы и бизнес-центры Республики Дагестан. Речь идет о роботах серии V.4, которые умеют общаться с людьми, отвечать на вопросы и свободно передвигается в помещении.

О компаниях

Компания "Чекмастер" - производитель и поставщик оборудования для платежных терминалов. "В ходе своей работы, мы обнаружили спрос на роботизированные решения в области обеспечения сервиса и общения с людьми, ведь из-за пандемии требования к оказанию данных услуг очень сильно выросли", - отмечает гендиректор "Чекмастера" Даир Абдулкадиров.

Компания "Промобот" основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом "Сколково". На данный момент компания является производителем автономных сервисных роботов в Европе. Они "трудятся" в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей.