Минпромторг призвал бизнес активнее участвовать в эксперименте по маркировке пива

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ обратился к представителям бизнеса с призывом активнее принимать участие в эксперименте по маркировке пива, заявил представитель министерства в рамках всероссийской конференции "Маркировка пива и пивных напитков".

"Призываю всех представителей бизнес-сообщества принимать активное участие в эксперименте, взаимодействовать с оператором системы, прорабатывать все возникающие вопросы заранее. В рамках эксперимента мы разрабатываем подходы, которые будут учтены в правилах обязательной маркировки", - сказал представитель Минпромторга, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В министерстве отметили, что эксперимент позволяет протестировать основные процессы, наладить работу в информационной системе и заблаговременно подготовиться к введению обязательной цифровой маркировки. Минпромторг совместно с другими ведомствами и оператором маркировки разработал методические рекомендации по проведению эксперимента, в которых согласован вопрос интеграции системы маркировки и ЕГАИС.

"Основная задача состоит в том, чтобы предоставить бизнесу возможность работать в этих двух информационных системах в режиме единого окна. Такой подход мы уже прорабатывали в рамках других товарных групп, в том числе молочной продукции", - объяснил представитель Минпромторга.

Эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков начался в России 1 апреля 2021 года и продлится по 31 августа 2022 года. В нем участвует 81 производитель, семь импортеров, 61 представитель опта и розницы и четыре компании из сегмента HoReCa.