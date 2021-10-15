Мантуров: в Европе продолжаются дискуссии о введении транснационального углеродного налога

СТОКГОЛЬМ, 15 октября. /ТАСС/. Российская делегация на переговорах в рамках Российско-шведского наблюдательного комитета по торговле и экономическому сотрудничеству в пятницу смогла донести до шведов свою озабоченность в вопросах обеспечения здоровой конкуренции в международной торговле. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Много новых направлений, о которых мы договорились, было бы правильно совместно использовать для развития с учетом тех тенденций, которые в мире сегодня происходят, свидетелями которых мы являемся - того, как активно все страны включены в процесс декарбонизации и снижения выбросов, снижения углеродного следа. В том числе затронута тема транснационального углеродного налога в Европе. Я на самом деле услышал то, что мне хотелось бы услышать - они (наши европейские партнеры) сами до конца не уверены, правильное ли это или неправильное решение на сегодняшний день, - отметил он. - Мы донесли свою позицию по поводу того, что надо находиться в диалоге и вырабатывать решение, которое позволит обеспечивать здоровую конкуренцию на рынке, которое не будет ограничивать поставки нашей продукции из России, имея в виду, что энергобаланс в нашей стране в целом и так сейчас преимущественно с низким углеродным следом".

Во время рабочего визита Мантуров также выступил на форуме по циркулярной экономике, организованном в Высшей торговой школе Стокгольма. "У российской стороны была возможность выступить и донести до шведской стороны последние актуальные цифры - к удивлению наших коллег, - сказал министр. - Об этом надо говорить, потому что отсутствие информации просто формирует неправильные мнения, разговоры, которые не соответствуют действительности и сущности тех направлений, которые реализуются правительством РФ и нашим министерством, в частности направлений по совместной кооперации в зеленой промышленности между нашими странами".

В двусторонних экономических отношениях, по словам министра, ощущался недостаток общения и взаимодействия.

"Мы восемь лет практически не встречались в таком формате - межправительственной комиссии, - и, конечно же, ощущается недостаток общения и взаимодействия по многим отраслям. Но при этом шведские компании, с которыми и вчера, и сегодня была возможность обсудить конкретные тематики, говорят о том, что их заинтересованность в присутствии на рынке России, расширении и увеличении производств в рамках совместных проектов в том числе связаны с тем, что мы даем возможность обеспечивать их рост и развитие. И большая разница в том, что было 10 лет назад, и что сегодня - имеется в виду в том числе регуляторика, дружелюбность и доступность с точки зрения решения задач и вопросов, которые возникают в ходе строительства, работы по совместным проектам. Это касается и фармацевтики, и косметической индустрии, например AstraZeneca и Oriflame, или автомобилестроения - Volvo, Scania, - пояснил Мантуров.

Устранение торговых барьеров

Ранее в интервью ТАСС министр внешней торговли и по делам Северных стран королевства Анна Халльберг заявила, что существует потенциал для увеличения объемов торговли между Швецией и Россией и что королевство работает над устранением препятствий в международной торговле. "Швеция является основным сторонником свободной торговли и работает над устранением торговых барьеров", - также сказала она.

По мнению Мантурова, международная ситуация оказывает существенное влияние на развитие торговли РФ с другими странами. "Нездоровая конкуренция в этой части не способствует свободной торговле, - напомнил он. - Мы должны придерживаться принципов свободной торговли, при этом, конечно же, не забывать поддерживать собственных производителей, но на конкурентных началах".

Согласно данным торгового представительства РФ в Швеции, по итогам января - июня 2021 года стоимостной объем российско-шведского товарооборота увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 16,5% (+$239,9 млн) и составил $1 690,1 млн.