Предварительные слушания в США по делу зампреда правления "Новатэка" пройдут 16 декабря

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября. /ТАСС/. Окружной суд США по Среднему округу штата Флорида назначил на 16 декабря предварительные слушания по делу заместителя председателя правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Энтони Джитвэя. Об этом следует из материалов обновленной в пятницу электронной базы суда.

Согласно размещенной записи, слушание "запланировано на 10:30 (18:30 мск) 16 декабря" и пройдет в формате видеоконференции.

Начало судебных заседаний с участием присяжных намечено на 3 января 2022 года.

Джитвэй был арестован в штате Флорида по обвинению в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов. По версии налоговиков, он при помощи офшорных счетов скрывал принадлежащие ему активы, чтобы не платить налоги. Объем средств, которые Джитвэй скрывал от властей США, в определенный момент превышал $93 млн. Счета в зарубежных банках в период предполагаемых махинаций были оформлены на тогдашнюю супругу Джитвэя, являвшуюся гражданкой России. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. 24 сентября Джитвэй был освобожден под залог в $80 млн.

Джитвэй работает в России с 1995 года, став партнером PwC Global Energy. Карьеру в "Новатэке" начал в 2003 году. В августе 2007 года избран членом правления компании, с июля 2010 года занимает должность зампредседателя правления "Новатэка". В 2019 году Джитвэй получил российское гражданство.