"ВКонтакте" запустила крупнейший видеосервис в России VK Видео

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. "ВКонтакте" запустила новую видеоплатформу VK Видео. Об этом сообщили на презентации VK Video Launch в Москве СЕО и СТО социальной сети "ВКонтакте" и VK Видео Марина Краснова и Александр Тоболь.

VK Видео стал крупнейшим видеосервисом в России с ежедневной аудиторией более 40 млн человек, что стало возможным благодаря объединению видеоресурсов соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также всех продуктов компании VK.

Видео объединяет адаптивный стриминг, кросс-платформенный плеер с самым быстрым первым кадром, качество 4К, оптимизированные сетевые протоколы и технологии доставки контента. Кроме того, в состав новой единой видеоплатформы включены технологические решения в области доставки и потребления видео, поддержка новых сетевых протоколов по ускорению доставки и потребления контента, новая единая платформа персональных рекомендаций видео. Также запущены новые форматы монетизации и решения в области повышения дохода от In-Stream видео и качества видеоинвентаря.

"Мы наконец запустили то, что от нас так давно хотели пользователи, авторы и партнеры - самый большой по аудитории видеосервис в России за счет объединения всех видеоактивов в рамках единой платформы VK Видео. Это позволило нам предоставить доступ к 40-миллионной аудитории ежедневных активных зрителей видео - они смотрят свыше 2 миллиардов уникальных видео ежегодно, а авторы загружают более 250 миллионов роликов. Теперь у нас единый видеоплеер, одна команда и единая технология - все это позволяет нам быстрее создавать и внедрять новые технологии и решения", - отметила CEО "ВКонтакте" и VK Видео Марина Краснова.

В компании отметили, что благодаря новой видеоплатформе вырастет число профессионального контента.

"Нам удалось в рамках единой технологической платформы VK Видео объединить не только все продукты группы, но и все форматы видео, просмотр на всех возможных устройствах и экранах. За последнее время мы анонсировали ряд новых собственных технологий, среди них автоматические субтитры на базе технологий распознавания речи (ASR), геораспределенная сеть доставки контента (CDN). Мы видим, что объединение технологий позволяет нам предоставлять многомиллионной аудитории уникальные технологии. Одна из них - технология NeuroHD, нейросеть для автоматического улучшения качества видеокартинки. Этим и другими инновациями в видео мы поделимся в ближайшем будущем", - добавил СТО "ВКонтакте" и VK Видео Александр Тоболь.

О запуске видеовитрины

Также в рамках единой платформы VK Video запущена новая видеовитрина соцсети для веб-версии и мобильного приложения. В ее основе - единая платформа рекомендаций видео, построенная на алгоритмах машинного обучения, которые способны анализировать содержимое в кадре. Уточняется, что полученная информация о тематике видео используется в том числе для поиска контента.

В настоящее время видеовитрина уже доступна для пользователей "ВКонтакте", а позже она появится в других видеосервисах экосистемы VK.

О технологии автоулучшения качества

Кроме того, была анонсирована нейросетевая технология автоулучшения качества изображения в видео - NeuroHD, которая будет обрабатывать уже загруженные на платформу видео, повышая качество картинки. В ближайшее время в VK Видео появятся панорамные видеоролики и приложение для просмотра видео на Smart TV.