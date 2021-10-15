СДПГ, "зеленые" и СвДП не упомянули "Северный поток - 2" в документе по итогам переговоров

БЕРЛИН, 15 октября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Союз-90"/"зеленые" и либеральная Свободная демократическая партия в документе по итогам предварительных переговоров о создании нового правительства ФРГ не упомянули вопрос запуска проекта "Северный поток - 2", отметив лишь необходимость диверсификации путей поставок энергоресурсов в Европу. Документ опубликовала в пятницу газета Handelsblatt .

"Мы хотим диверсифицировать энергоснабжение в Германии и Европе. На энергетические проекты, в том числе в Германии, должно распространяться европейское законодательство", - подчеркивается в нем на последней странице.

Три партии отметили необходимость ускорения перехода на возобновляемые источники энергии и устранения барьеров на пути к этому. Они считают, что для достижения климатических целей нужно выйти из угольной энергетики, "в идеале - до 2030 года". При этом в документе говорится о том, что это потребует "создания современных газовых электростанций с целью покрытия растущих потребностей в электроэнергии в ближайшие годы по конкурентоспособным ценам".

О переговорах

Ранее в пятницу руководство СДПГ, "зеленых" и СвДП рекомендовало партийным органам одобрить переход от так называемых зондирующих переговоров к коалиционным. Федеральное правление социал-демократов уже дало зеленый свет на их начало, "экологи" и либералы, как ожидается, сделают то же самое в ближайшие воскресенье-понедельник.

Зондирующие переговоры проводятся с целью понять готовность партий к компромиссам в случае участия в новом правительстве, после них начинаются, собственно, коалиционные переговоры, когда будут по пунктам разбираться программы, которые лягут в основу будущего коалиционного договора, и распределяться министерские посты. По сути, переход к коалиционным переговорам означает, что СДПГ, "зеленые" и СвДП устранили основные разногласия и сформируют кабмин.

Коалицию в составе СДПГ, "зеленых" и либералов в Германии называют "Светофором" (по цветам, символизирующим партии). На федеральном уровне такой альянс еще ни разу не правил, но на региональном он существует, например, в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Большинство жителей Германии - 62%, как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные телеканалом Цэ-дэ-эф, считают такой вариант коалиции наиболее оптимальным для будущего страны, 19% охарактеризовали подобный альянс как нежелательный, а для 16% опрошенных этот вопрос вообще не представляет никакого интереса. В опросе, проводившемся с 12 по 14 октября, приняли участие 1 329 человек.

На прошедших 26 сентября парламентских выборах победила Социал-демократическая партия Германии, получив 25,7% голосов. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9%.