На развитие водородной энергетики в России предусмотрено 9 млрд рублей за три года

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские власти планируют направить на развитие водородной энергетики в стране в ближайшие три года более 9 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу на стратегической сессии по развитию в РФ этого направления.

Он отметил, что уже сейчас крупные российские добывающие и энергетические компании активно прорабатывают различные возможности производства водорода, в том числе из воды, с использованием электроэнергии атомных электростанций и возобновляемых источников энергии.

"На это направление в рамках одной из 42 инициатив социально-экономического развития, которые были поддержаны президентом и которые правительство утвердило на прошлой неделе, предусмотрено более 9 млрд рублей", - сказал премьер, уточнив, что речь идет о финансировании на ближайшие три года.

Углеродная нейтральность

Переход к углеродной нейтральности является серьезным вызовом, но вместе с тем открывает большие возможности для России, заявил Мишустин.

"Уже более 60 стран заявили о намерении перейти к углеродной нейтральности, это неизбежно повлечет изменение структуры энергопотребления в ближайшие три десятилетия - это порядка 25 лет, - сказал Мишустин. - Такое положение дел - серьезный вызов, но вместе с тем и большие возможности и для нашей страны. Это стимул для применения прорывных технологий в системообразующих отраслях экономики, формирования новых точек роста, высокотехнологичных рабочих мест и дополнительные конкурентные преимущества в условиях глобального энергетического перехода".

Перспективным в этой сфере направлением является развитие водородной энергетики, продолжил премьер. Мишустин заметил, что водород можно получить из различных источников и он применим во многих секторах экономики: в промышленности, энергетике, транспортной отрасли. "Россия обладает большими запасами углеводородных ресурсов, особенно природного газа, а также потенциалом в атомной энергетике и в области возобновляемых источников энергии. Конечно, эти преимущества важно использовать на начальном этапе формирования собственных технологических компетенций в сфере водородной энергетики", - подчеркнул глава кабмина.

Он напомнил, что несколько дней назад в рамках Российской энергетической недели (РЭН) правительство и "Газпром" заключили соглашение о развитии водородной энергетики и декарбонизации промышленности и транспорта на основе природного газа. "Конечно, развитие этой отрасли потребует привлечения дополнительных ресурсов - и финансовых, и интеллектуальных", - добавил Мишустин.

"У нашей страны есть серьезная научная база, расширение которой позволит проводить фундаментальные и прикладные исследования для разработки технологий получения чистого и доступного водорода, и в будущем себестоимость его производства, конечно, станет гораздо ниже," - резюмировал премьер.

Он также напомнил, что в пленарной сессии РЭН 13 октября принял участие президент РФ Владимир Путин, он подробно обсудил с экспертами и компаниями международную климатическую повестку. "Глава государства подчеркнул важность достижения баланса на рынке энергоносителей для обеспечения глобальной энергетической и экологической безопасности и обратил особое внимание на необходимость извлечь урок из текущей ситуации на европейском рынке", - добавил Мишустин.