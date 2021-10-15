ФАС рассмотрит дела в отношении ММК, НЛМК и "Северстали" по плоскому прокату в ноябре

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила следующие заседания по делам в отношении НЛМК, ММК и "Северстали" по признакам монопольно высоких цен на горячекатаный плоский стальной прокат на 15, 18 и 19 ноября, соответственно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Очередное заседание комиссии ФАС России по делу о нарушении антимонопольного законодательства на рынке металлопроката в отношении ПАО "НЛМК" перенесено на 15 ноября, в отношении ПАО "ММК" - на 18 ноября, в отношении ПАО "Северсталь" - на 19 ноября. Заседания перенесены в связи с тем, что ФАС России запросила у компаний дополнительную информацию в рамках рассмотрения дел", - сказали в пресс-службе ФАС.

Ранее сообщалось, что заседания по делам НЛМК, ММК и "Северстали" были назначены на 11, 13 и 14 октября, соответственно.

В апреле ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по подозрению в необоснованном повышении цен на внутреннем рынке.

По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики отметили, что российские цены на их продукцию формируются исходя из мировых тенденций и рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.