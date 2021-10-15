Бжания и Силуанов обсудили вопросы социально-экономического развития Абхазии

СУХУМ, 15 октября. /ТАСС/. Президент Абхазии Аслан Бжания и министр финансов России Антон Силуанов обсудили в Москве вопросы социально-экономического развития республики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба президента Абхазии.

"В рамках рабочего визита в Москву состоялась встреча Аслана Бжании с Антоном Силуановым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития и финансового взаимодействия с Абхазией на 2022-2025 гг. Во встрече участвовала вице-премьер [республики], министр экономики Кристина Озган", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что бюджетные ассигнования на оказание финансовой помощи РФ Республике Южная Осетия и Абхазии в 2022 и 2023 годах планируется увеличить. Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, бюджетные ассигнования на обеспечение сотрудничества с Абхазией для ее социально-экономического развития в 2022 году планируется увеличить на 410 млн рублей, в 2023 году - на 401,5 млн рублей.

Объем российской инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около 6 млрд рублей, инвестпрограмма на 2020-2022 годы была утверждена в сумме 4,5 млрд рублей.