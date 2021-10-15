Новак: Россия расширит сотрудничество с Францией, Австралией и Кореей в области водорода

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Российские компании разрабатывают более 20 проектов в области водородной энергетики и планируют выйти на международную кооперацию в этой сфере с рядом стран в ближайшее время. Об этом сказал вице-премьер Александр Новак, выступая на стратегической сессии по развитию в России водородной энергетики под руководством главы правительства Михаила Мишустина в пятницу.

"В рамках международной кооперации создаются рабочие группы по развитию водорода с компаниями из различных стран. В том числе, подписано уже соглашение с ФРГ, на подходе - с Францией, Австралией и Южной Кореей", - сказал Новак, добавив, что в России в настоящее время в различной степени проработки находится более 20 проектов в области водорода. "Многие рабочие группы и компании реализуют проекты в области водородной энергетики. Ключевые из них - это "Газпром", Росатом, "Новатэк", Роснано", - сказал Новак.

Вице-премьер пояснил, что российские компании "активно прорабатывают различные возможности производства водорода, в том числе из воды с использованием электроэнергии атомных электростанций и возобновляемых источников энергии".

Водородное топливо позволит России диверсифицировать экспорт при уменьшении доли углеводородов на мировом энергорынке, пояснил Новак. Россия может занять не менее 20% водородного рынка в будущем, отметил он.

О концепции водородной энергетики

В начале августа правительство РФ утвердило концепцию развития водородной энергетики в России. Первый ее этап рассчитан на 3,5 года, он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке.

На следующих этапах (до 2035 и 2050 годов) планируется создать крупные экспортно ориентированные производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства.

В числе целей утвержденной концепции - раскрытие национального потенциала в области производства, применения и экспорта водорода, а также вхождение России в число стран - лидеров в этой отрасли.