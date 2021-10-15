Объем личных переводов из России в страны СНГ за II квартал вырос почти на 30%

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Объем личных переводов из России в страны СНГ во втором квартале вырос по сравнению первым кварталом почти на 30% и составил $3,069 млрд, следует из опубликованных в пятницу данных Банка России.

В первом квартале 2021 года из России в страны СНГ было совершено личных переводов почти на $2,4 млрд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем личных переводов в II квартале вырос более чем на 17%. С начала 2020 года наибольший объем личных переводов в СНГ пришелся на III квартал прошлого года, когда в страны союза перевели почти $3,2 млрд.

Денежные переводы работающих составили $1,8 млрд, прочие трансферты между домашними хозяйствами - почти $0,7 млрд, чистая выплаченная оплата труда - около $0,5 млрд.

Наибольший объем средств был переведен в Узбекистан (почти $1,2 млрд), Киргизию ($0,6 млрд) и Таджикистан ($0,4 млрд).

Объем личных переводов в Россию из стран СНГ во втором квартале увеличился на 12% с $484 млн, достигнутых в первом квартале, и составил $541 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти на 37%. Больший объем переведенных личных средств в Россию из СНГ с начала 2020 года пришелся на III ($563 млн) и IV кварталы 2020 года ($593 млн).

Казахстан, Узбекистан и Киргизия лидировали среди государств СНГ по объему переводов в Россию: $219 млн, $72 млн и $56 млн соответственно.