Минпромторг связывает закрытие фабрики PMI в Краснодаре с оптимизацией производства

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Закрытие табачной фабрики Philip Morris International (PMI) в Краснодаре и перенос всего объема производства компании в Ленинградскую область связан с оптимизацией производственных процессов. Об этом в пятницу сообщили в Минпромторге.

Ранее компания Philip Morris объявила о закрытии табачной фабрики в Краснодаре из-за снижения объема табачного рынка и высокой доли нелегальных сигарет.

"Закрытие табачной фабрики в Краснодаре и перенос всего объема производства Philip Morris International (PMI) в Ленинградскую область связан с оптимизацией производственных процессов. На наш взгляд, приведенные причины в части присутствия на рынке высокой доли нелегальных сигарет не имеют под собой почвы", - говорится в сообщении.

В России наблюдается общая тенденция снижения объемов производства сигарет в последние годы, которое сократилось за последние шесть лет в 1,5 раза - с 300 до 200 млрд сигарет в год. Однако это сокращение имеет очевидные причины: последовательно проводимая политика государства по снижению табакокурения и массовый переход курильщиков с потребления сигарет на альтернативные виды табачной продукции - электронные системы нагревания табака (стики) и электронные системы доставки никотина (вэйпы), отмечается в материале.

Сегодня системы нагревания табака в России уже занимают 11% рынка никотинсодержащей продукции, а вэйпы - более 5%. Генеральный директор Philip Morris International (PMI) Яцек Ольчак в интервью газете Nikkei в мае 2021 года говорил, что компания планирует прекратить производство и продажу традиционных сигарет в течение следующих 10-15 лет. Результаты последовательно проводимой компании по отказу от производства PMI сигарет наблюдаются сегодня и в России. Все мощности по производству стиков у PMI сосредоточены в Ижоре Ленинградской области. При этом при существующих объемах производства PMI для производства и сигарет, и стиков достаточно мощностей только одного завода, добавляется в документе.

Кроме того, и довод PMI о снижении легального рынка сигарет выглядит неубедительно по крайней мере в отношении самой компании. Так, по данным системы маркировки, PMI показало рост производства сигарет за девять месяцев 2020 года на 29% - с 1,7 млрд пачек сигарет в 2020 году до 2,2 млрд пачек сигарет за девять месяцев 2021 года, отмечают в ведомстве.

Что касается доли незаконного оборота, то за счет мер, предпринятых правительством Российской Федерации - в первую очередь за счет внедрения маркировки табачной продукции, доля незаконного оборота снизилась с 15,6% в 2019 году до 11-12% в 2021 году (по разным экспертным оценкам), и это несмотря на значительное повышение ставки акцизов с начала 2021 года, добавляется в материале.

"Остается неясным, почему PMI выдает оптимизацию производства (в соответствии с долгосрочными планами компании, нацеленными на полный отказ от производства сигарет) за вынужденную меру, которую компании приходится принимать в силу негативных факторов ведения ее бизнеса в России", - подчеркнули в ведомстве.