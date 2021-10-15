В Кишиневе заявили, что ждут с визитом Козака, чтобы договориться о поставках газа

КИШИНЕВ, 15 октября. /ТАСС/. Молдавская сторона надеется на приезд в ближайшие дни заместителя главы администрации президента РФ Дмитрия Козака, чтобы добиться прогресса в переговорах по поставкам газа. Об этом заявил в пятницу в ходе передачи на телеканале RTR Moldova вице-спикер молдавского парламента Михай Попшой.

"Безусловно, в вопросах поставок газа всегда были и политические нюансы. Переговоры продолжаются, на разных уровнях. Мы получили подтверждение о том, что в ближайшие дни Дмитрий Козак приедет с визитом в Кишинев", - сказал Попшой.

Он напомнил, что замглавы администрации Кремля уже провел в начале августа переговоры с президентом Молдавии Майей Санду. "На них была достигнута предварительная договоренность о том, что контракт на поставку газа, который истекал 30 сентября, будет продлен. Но потом возник этот энергетический кризис и повышение цен на газ, в связи с чем переговоры о подписании контракта между [компаниями] "Молдовагаз" и "Газпром" затянулись", - пояснил Попшой. Он выразил надежду, что после визита Козака "будет полная ясность, и контракт будет подписан".

"Молдовагаз" и "Газпром" продлили 30 сентября контракт на поставки газа до конца октября, на время переговоров. В этом месяце республика будет импортировать топливо по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Вместе с тем в прошлом году республика платила в среднем 148,87 доллара за 1 тыс. куб. м.

Власти Молдавии на переговорах с "Газпромом" просят снизить цену, рассчитывая платить в среднем $200-300 за 1 тыс. куб. м. Взамен Кишинев предлагает обсудить погашение исторических долгов, а также отодвинуть сроки внедрения положений Третьего энергетического пакета ЕС, который затрагивает инвестиции "Газпрома" в Молдавии.

А пока в Молдавии в среду объявили "режим тревоги" в энергетическом секторе из-за вероятного повышения цены на газ и снижения объемов его поставок. Власти призвали людей экономить газ, пообещали разработать пакет компенсаций для частных лиц и экономических агентов на случай его резкого подорожания, также начаты переговоры для поиска альтернативных источников газа на рынках Украины и Румынии, а электростанции для экономии решено перевести на мазут из госрезерва.