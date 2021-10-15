Эксперты: компании должны сформировать перечень необходимых компетенций выпускников вузов

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Предприятия и компании должны сформировать перечень компетенций и навыков, необходимых выпускникам вузов. Этот запрос со стороны бизнеса позволит высшим учебным заведениям выстроить современные обучающие программы, такое мнение высказали представители региональных вузов на Российской энергетической неделе (РЭН).

"Очень не хватает людей из компаний. <…> [Потому что] ситуация складывается таким образом, что мы не имеем сформированного запроса о том, чего вы [предприятия] вообще хотите. Мы, университеты, думаем, как нам учить, чему нам учить, но когда мы приходим в организацию и разговариваем с отделом персонала, то мы не можем этот профиль увидеть", - сказала руководитель инвестиционно-проектного офиса, кандидат технических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" им. В. И. Ульянова Елена Хутиева.

Она также отметила, что такой подход позволит молодым специалистам видеть перспективы развития и возможности карьерного роста в компаниях. "Есть часть ребят достаточно молодых, инициативных, талантливых. Они приходят и интересуются всем, но есть часть молодых инженеров, - это специфика технического образования, - умных и серьезных, которых иногда надо подталкивать. <…> Они понимают, что решают серьезные проблемы, смотрят на будущее и на то, как будет развиваться отрасль, как они будут развиваться в этой отрасли, находят ответы для себя", - пояснила эксперт.

В свою очередь ректор Кузбасского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева Алексей Яковлев считает, что высшие учебные заведения должны учитывать ESG-повестку при подготовке специалистов. По его мнению, учет этих принципов позволит готовить специалистов для предприятий с более широкими компетенциями. Яковлев также отметил, что многие предприятия Кемеровской области готовы помогать университету в трансформации образовательных программ, которые позволять расширить навыки выпускников вуза. "Нам нужно понимать, какие нам нужно предпринять усилия для того, чтобы самим перестроиться и через эту перестройку спланировать, как мы будем помогать предприятиям вот в этой трансформации", - сказал он.

Проректор по дополнительному образованию Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (НИТУ "МИСиС") Вадим Петров отметил, что электронные ресурсы, которые стали активно применяться в вузах во время пандемии, способствуют повышению качества подготовки специалистов и возможностей молодых людей в части доступа к интересным образовательным программам. "Мы считаем, что такие сетевые программы должны способствовать развитию квалификаций и концентрации усилий академического сообщества для работы на нужды профессионального сообщества", - добавил эксперт.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября.