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Российская энергетическая неделя

Интересы потребителей станут ключевой темой Мирового энергетического конгресса в 2022 году

Директор департамента международного сотрудничества Минэнерго Алексей Господарев отметил, что частично эта тема уже затрагивалась на прошедшей в Москве Российской энергетической неделе

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Одной из основных тем Мирового энергетического совета, который пройдет в 2022 году в России, станут интересы не производителей энергии, а ее потребителей, сообщил ТАСС директор департамента международного сотрудничества Минэнерго Алексей Господарев в рамках Российской энергетической недели.

"Мы на конгрессе хотим предать ей [теме энергетического перехода ] уникальность и тему "Энергия - человечество" развить в таком ключе, чтобы и потребители, и энергетики пообщались вместе. У нас на форумах традиционные участники и ключевые участники - это производители энергетики. На мировом конгрессе хотим сформировать площадку, где можно было бы все эти вопросы обсудить с точки зрения взвешенного баланса между интересами производителей и интересами потребители. Максимально раскрыть тему "Энергия - человечество", - пояснил Господарев.

По его словам, частично эта тема уже затрагивалась на Российской энергетической неделе, которая состоялась на этой неделе в Москве. "Мы все понимаем, что климат меняется, да, необходимо предпринимать меры и инвестировать в смягчение последствий изменения климата, но мы при этом не должны забывать ради чего и ради кого мы это делаем", - сказал он.

25-й Мировой энергетический конгресс, право на проведение которого выиграла Россия, состоится 24-27 октября 2022 года в Санкт-Петербурге. Ключевой темой мероприятия заявлена "Энергия - человечеству". Как уточнил директор департамента международного сотрудничества Минэнерго, ожидается участие около 80 министров из разных стран и ряд глав государств. При этом доля российских спикеров, по правилам конгресса, составит не более 10%.

Международный форум "Российская энергетическая неделя" - дискуссионная площадка в России, направленная на обсуждение вызовов и перспектив развития мирового ТЭК. В этом году конференция проходит в московском Манеже 13-15 октября. Всего форум включает более 30 деловых мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического комплекса. Также в рамках РЭН пройдет награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". По традиции завершит программу форума 15 октября молодежный день.

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