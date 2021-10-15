Европа продолжает активно отбирать газ из хранилищ, второй день подряд снижая запасы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Европа продолжает активно отбирать газ из своих подземных хранилищ, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Общий отбор газа из европейских подземных хранилищ второй день подряд превышает объемы закачки в них.

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Так, запасы газа в ПХГ Европы 14 октября пополнились на 1021 ГВт/ч. При этом отбор газа из хранилищ в четверг составил 1187,5 ГВт/ч, несколько снизившись по сравнению с показателем днем ранее.

Таким образом, общая наполненность европейских ПХГ газом накануне уменьшилась до 77,04%.

Ранее замглавы "Газпрома" Виталий Маркелов сообщал журналистам, что "Газпром" ожидает, что предстоящая зима будет холодная, "хорошая" для компании.

Цена на газ в Европе на закрытии торгов на лондонской бирже ICE в пятницу опустилась до почти $1060 за тыс. куб. м после того как утром превышала $1250. Общее падение цены с начала дня составило более 13%.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.