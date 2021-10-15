Бельгия построит остров ветряков в Северном море на деньги ЕС для отказа от АЭС

БРЮССЕЛЬ, 15 октября. /ТАСС/. Бельгия объявила о намерении построить к 2026 году в своих территориальных водах в Северном море остров ветряков площадью около 5,5 гектаров, который должен утроить выработку ветряной энергии и позволить стране отказаться от использования атомных электростанций. Этот план озвучила в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе министр энергетики Бельгии из партии "зеленых" Тинне Вандерстратен.

"Создание острова ветряков к 2026 году позволить утроить производство ветряной энергии в Бельгии и поставлять ее каждой бельгийской семье", - заявила министр.

Согласно представленному бельгийским правительством проекту, остров планируется построить на шельфе Северного моря примерно в 40 км от берега. На нем, помимо ветряков, будут находиться солнечные батареи, а также мощности по аккумуляции энергией, системы управления ветряной сетью и трансформаторы системы передачи энергии на материк. Предполагается, что остров станет центром большого парка ветряков, которые будут размещены в море на несколько километров вокруг него. Общая мощность этого парка ветряков при запуске проекта должна составить порядка 2,3 гигаватт, что примерно равно выработке одной из двух действующих в Бельгии атомных электростанций.

Бюджет этого проекта составляет порядка €500 млн. Большую часть этих денег Бельгия намерена получить из фондов ЕС, так как данный экологический проект войдет в бельгийский сегмент программы "ЕС нового поколения", направленной на восстановление экономик государств Евросоюза после пандемии и на финансирование "зеленых" проектов в европейских странах.

В Бельгии существует план отказа к 2025 году от атомной энергетики, которая сейчас обеспечивает до половины энергопотребления королевства. Заменить две свои АЭС Брюссель предполагает альтернативной энергетикой.