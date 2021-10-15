Оверчук заявил, что Россия заинтересована в деофшоризации налоговых систем

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Россия заинтересована в борьбе с незаконным выводом денежных средств в офшоры и повышении прозрачности мировых налоговых систем. Об этом заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил в пятницу в беседе с журналистами по итогам визита в Вашингтон.

"Здесь мы тоже во время разговоров неоднократно вспоминали об ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) именно в этом контексте. Потому что очень много ОЭСР сделала для улучшения прозрачности налоговой системы, деофшоризации. И это все вопросы, которые просто очень хорошо ложатся на нашу повестку и совпадают с нашими интересами", - отметил вице-премьер России.

Россия активно взаимодействует с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но переговоры о вступлении в нее не ведутся, отметил вице-премьер.

"Переговоры такие не ведутся сейчас", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. "Но тем не менее мы очень активно работаем с ОЭСР и намерены развивать эту работу по всем направлениям. <...> У нас очень тесные контакты с ОЭСР есть по целому ряду направлений", - добавил он.