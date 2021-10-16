Вучич заявил, что встреча с Путиным будет иметь решающее значение для газового контракта

БЕЛГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным будет иметь решающее значение для контракта на поставку газа в Сербию. Об этом заявил в пятницу президент Сербии Александар Вучич в эфире канала Prva.

"До конца 2021 года мы покупаем по 6,5 млн кубометров газа ежедневно, сейчас мы тратим уже больше 6,5 млн, за эти объемы мы платим $270, в настоящий момент это лучшая цена в Европе, а зимой мы будем тратить по 11,5 млн. В ПГХ у нас 268 млн кубометров, у русских 170 млн в нашем ПГХ, в любом случае нам не хватает 100-120 млн кубометров. Поэтому встреча с Путиным имеет решающее значение, я попросил о встрече и из-за газа, и из-за Косова, я буду просить Путина продлить сниженную цену", - заявил сербский лидер.

Ранее в пятницу Вучич заявил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным цену на газ для Сербии в ходе личной встречи 25 ноября. 10 октября по результатам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он рассказал, что обратился с просьбой к российскому лидеру о выгодной цене на газ. Как заявил Вучич, он уверен, что Сербия получит его по максимально выгодной цене. Ранее сообщалось, что Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ на уровне $270 за 1 тыс. куб. м на протяжении шести месяцев 2022 года.

7 октября на заседании Российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что надеется на заключение до конца 2021 года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.