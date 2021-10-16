Витренко: суточный объем транзита газа через Украину с начала года упал почти вдвое

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Суточные объемы прокачки газа через украинскую территорию с начала текущего года снизились со 180 млн кубометров в сутки до менее 100 млн кубометров. Об этом в пятницу сообщил председатель правления компании "Нафтогаз" Юрий Витренко.

"В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 млрд кубометров газа, в этом году - 40 <...>. А если мы посмотрим на суточные объемы транзита, то увидим, что они упали фактически в два раза: в начале года было 180 млн кубометров в сутки, сейчас - меньше 100, приблизительно 80", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина-24".

В начале января оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины сообщал, что российская компания "Газпром" снизила транзит газа через территорию страны с примерно 180 млн кубометров в сутки в конце декабря до 130 млн кубометров в сутки в начале января.

Россия и Украина в конце декабря 2019 года договорились продлить контракт на транзит газа на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации договора еще на десять лет. Контракт предусматривает транзит 65 млрд кубометров газа в 2020 году, 40 млрд кубометров - с 2021 по 2024 год. Договоренность предполагает принцип "качай или плати", который был введен в украинское энергетическое законодательство.