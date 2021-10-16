Оверчук заявил, что Россия выиграет от цифрового налогообложения

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Россия выиграет от введения цифрового налогообложения, которое произведет настоящий переворот. Об этом заявил в пятницу вице-премьер РФ Алексей Оверчук, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне по итогам своей поездки в США.

"Мы очень активно сейчас участвовали в переговорах по цифровому налогообложению, которое действительно произведет переворот в международной системе налогообложения. И мы видим, по нашим расчетам, что Россия будет здесь выигравшей стороной", - подчеркнул Оверчук, который ранее занимал пост заместителя руководителя Федеральной налоговой службы РФ (2011 - 2020).

В июле министры финансов и руководители центральных банков стран Группы двадцати (G20) по итогам встречи в Венеции выступили в поддержку проведения международной налоговой реформы, основные параметры которой были согласованы министрами финансов Группы семи (G7) на встрече в Великобритании. Там одним из центральных тем повестки было глобальное соглашение о цифровом налогообложении. В королевстве была достигнута договоренность о необходимости введения во всем мире минимального налога на прибыль крупных корпораций на уровне не менее 15%. Вторым элементом этой договоренности является изменение территориального принципа налогообложения: налог с прибыли транснациональных корпораций должен взиматься в тех государствах, где они зарабатывают за счет предоставления своих товаров или услуг, а не только исходя из места их регистрации, как это происходит сейчас.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов анонсировал, что Россия подпишет соглашение по налогообложению международных групп компаний в 2022 году, новые правила должны заработать с 2023 года. По его словам, необходимость такого соглашения возникла в связи с принятием некоторыми странами локальных мер в сфере налогообложения транснациональных компаний. Однако меры не носили системного характера.