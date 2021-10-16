Финская компания UPM отложила запуск наноспутника из дерева до 2022 года

ТАСС, 16 октября. Финская деревообрабатывающая компания UPM объявила о переносе с конца 2021 года до первой половины 2022 года запуска в космос WISA Woodsat - первого в мире спутника из дерева. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте компании.

Причиной отсрочки стали проблемы с получением лицензии от Международного радиолюбительского союза (IARU). "[IARU] отклонил заявку [компании] на использование любительских радиочастот для связи со спутником, поскольку основная миссия спутника не связана с деятельностью радиолюбителей", - говорится в тексте.

Как уточнили в UPM, разработчик спутника Arctic Astronautics и производитель ракеты-носителя Rocket Lab стараются "обеспечить как можно более скорое время пуска".

WISA Woodsat является наноспутником, его вес составляет около одного килограмма. Передвижения аппарата в космосе будут отслеживать две камеры, одна из которых установлена на выдвижной ручке, схожей с селфи-палкой. Энергию спутник будет получать от девяти малых солнечных батарей. Запуск планируется из Новой Зеландии.