Один из старейших оружейных заводов России спасли от банкротства

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Предприятие "Молот-Оружие", являющееся одним из крупнейших производителей гражданского и служебного оружия в России, спасли от банкротства после обращения к руководству страны. Об этом ТАСС сообщил директор завода Равиль Нургалеев на проходящей в Москве Международной выставке оружия и товаров для охоты ORELEXPO 2021.

По его словам, завод был принят после предыдущих владельцев с большими долгами, и возникла ситуация, когда без помощи государства справиться оказалось тяжело. "Без госзаказов и без существенных финансовых вливаний тяжело было справиться", - подчеркнул Нургалеев.

Директор признал, что после обращения к руководителям страны "все начало сдвигаться с мертвой точки, с предприятием начал активно работать Минпромторг".

"Министерством, помимо финансовой помощи, были разработаны и другие меры поддержки, - добавил он. - Это дает шанс для дальнейшей работы предприятия. В настоящий момент ведутся работы по заключению контрактов по определенным направлениям".

7 октября правительство РФ предприняло действия по спасению от банкротства завода "Молот-Оружие" в городе Вятские Поляны и выделило ему 463 млн рублей на погашение долгов.

Один из старейших заводов

"Молот-Оружие" - одно из старейших оружейных предприятий России. В годы Великой Отечественной войны на нем производились знаменитые пистолеты-пулеметы Шпагина, а в дальнейшем завод выпускал ручные пулеметы Калашникова. Также предприятие производит известные на весь мир гладкоствольные полуавтоматические магазинные карабины "Вепрь-12", стоящие на вооружении многих полицейских спецподразделений мира.

В последнее время завод испытывает финансовые сложности в связи с санкциями и невозможностью поставлять продукцию на экспорт, а также уменьшением спроса на внутреннем рынке гражданского оружия в связи с ужесточением оружейного законодательства.