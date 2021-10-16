Оверчук: Россия предложила ВБ создать у себя центр знаний по цифровым решениям и налогам

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Российская сторона в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка (ВБ) обсуждала возможность создания в РФ центра знаний по вопросам цифровых решений и налоговых систем. Как заявил в пятницу журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук по итогам визита в Вашингтон, ВБ очень заинтересован этой инициативой.

Оверчук прибыл в Вашингтон в среду, чтобы возглавить российскую делегацию на сессии МВФ и ВБ. По его словам, в ходе встреч обсуждались, в частности, борьба с пандемией, преодоление бедности, создание инфраструктуры, "которая позволит преодолевать будущие кризисы, которые аналогичны пандемии".

"В этой связи очень много внимания уделялось и возможности развития цифровых решений и также совершенствованию налоговых систем. <...> Россия здесь очень много может предложить. Мы это обсуждали и с президентом Всемирного банка [Дэвидом] Мэлпасом", - отметил Оверчук. Как пояснил вице-премьер, речь идет о том, что "нужно делать центр знаний в России", ориентированный на страны, заинтересованные в "получении доступа к российскому опыту <...> в сфере цифры, в сфере налогов, в сфере образования". "Мы это можем делать. Мы об этом договаривались, и Всемирный банк очень заинтересован в этом", - добавил Оверчук.