Спрос россиян на ипотеку в сентябре упал на 41,4%

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Количество заявок на ипотечные кредиты в сентябре снизилось на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на фоне изменения условий льготной программы господдержки. Об этом ТАСС сообщили в Национальном бюро кредитных историй.

"Стоит отметить изменения с 1 июля 2021 года условий по программе льготной ипотеки. В частности, ограничение суммы кредита по программе до 3 млн руб. Очевидно, что с учетом первоначального взноса не более 20-30%, такая сумма является недостаточной для получения ипотеки по льготной программе жителями ряда наиболее экономически развитых регионов страны", - пояснил директор по маркетингу бюро Алексей Волков.

При этом в сентябре количество заявок на ипотечные кредиты снизилось на 2,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

"На снижение спроса на ипотечные кредиты в последнее время в наибольшей степени повлияло увеличение стоимости квадратного метра в стране. В том числе с учетом динамики доходов населения, которая не могла компенсировать столь быстрое удорожание жилья", - отметил Волков.

Также, по данным бюро, в сентябре 2021 года количество выданных ипотечных кредитов выросло на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, объем - на 7,9%. Однако по сравнению с сентябрем 2020 года (когда льготная программа еще действовала на других условиях) число ипотечных кредитов и их объемы также снизились - на 26,8% и 9,3% соответственно.