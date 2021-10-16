Крым направит 5,8 млрд рублей бюджетных кредитов на создание инфраструктуры для ЖК

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Власти Крыма впервые привлекли бюджетные кредиты на общую сумму 5,8 млрд рублей для создания инфраструктуры в строящихся жилых районах, в том числе нового курортного города на западном берегу полуострова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства финансов республики.

Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявку Крыма на получение 4,5 млрд рублей в качестве бюджетного кредита, сообщалось в четверг на сайте кабмина. В сентябре глава Крыма также сообщал, что власти региона получили кредит в размере 1,3 млрд рублей на создание инфраструктуры для будущего нового курортного города.

"В 2022-2025 годах планируется использование принципиально нового инструмента развития - привлечение бюджетных кредитов из федерального бюджета на осуществление расходов инвестиционного характера, включая строительство (реконструкцию) объектов инженерной, коммунальной, социальной и туристской инфраструктур. Советом министров Республики Крым совместно с профильными министерствами республики проведена работа по формированию заявок на предоставление ИБК с целью своевременного их представления в федеральные органы исполнительной власти и единый институт развития в жилищной сфере. Протоколами заседания президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации одобрены заявки на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов на общую сумму 5,8 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что будет профинансировано строительство сетей бытовой напорной канализации, детского дошкольного учреждения на 250 мест и улично-дорожной сети от комплекса "Прибрежный" до аквапарка "Банановая республика" ("Медуза") для комплексной жилищно-рекреационной застройки территории у города Саки.

Также запланирована реконструкция газораспределительной станции (ГРС-1) на территории перспективного развития многоквартирной многоэтажной жилой застройки "Заводское", реконструкции инфраструктурного объекта "ПС 110кВ "Северная" в жилом массиве "Крымская роза", а также проектирование и строительство автомобильной дороги по переулку Мраморный от ул. Леси Украинки до жилого комплекса "Мраморный" в Симферополе.

"Погашение ИБК, а также погашение процентов за пользование бюджетным кредитом планируется с 2022 года по 2036 год за счет дополнительных налоговых и неналоговых поступлений от реализации данных инвестиционных проектов", - уточняется в сообщении.

О льготных кредитах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.