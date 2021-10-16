Росатом в 2024-2025 годы планирует запуск четырех проектов по производству водорода

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Росатом в 2024-2025 годы планирует запуск четырех пилотных проектов по производству водорода. Проекты будут реализованы на территории Калининградской, Мурманской и Сахалинской областей, следует из Атласа российских проектов по производству низкоуглеродного и безуглеродного водорода и аммиака, опубликованного Минпромторгом РФ.

В Калининградской области на 2024 год запланирован запуск производства "зеленого" водорода методом электролиза воды с использованием ветровой энергии. Продукцию планируется продавать на внутреннем рынке и в Европу.

В Мурманской области в 2024 году Росатом запустит проект "Низкоуглеродный водород", ориентированный на европейские рынки. Здесь также предполагается производить низкоуглеродный водород методом электролиза воды. Однако электроэнергию предполагается получать от Кольской АЭС. Прогнозный объем производства в 2024 году - 150 тонн водорода. Достижение промышленных объемов производства запланировано к 2030 году.

Еще два производства госкорпорация предполагает запустить 2025 году на Сахалине. Совместный с французской AirLiquide проект "Голубой водород / аммиак" предполагает производство методом паровой конверсии метана с улавливанием CO2. К 2030 году планируется выйти на уровень ежегодного производства 100 тыс. тонн водорода.

Еще один проект на Сахалине - "Зеленый" водород" - также запланирован на 2025 год. Водород будет производиться методом электролиза воды с использованием ветровой электроэнергии.

Оба сахалинских проекта, как сказано в Атласе Минпромторга, в первую очередь ориентированы на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Цветовая градация водорода

В настоящее время принята следующая цветовая градация водорода в зависимости от способа его выработки и углеродного следа: "зеленый" произведен с помощью энергии из возобновляемых источников методом электролиза воды, считается самым чистым; "голубой" произведен из природного газа, в этом случае углекислый газ накапливается в специальных хранилищах; "розовый/красный" произведен при помощи атомной энергии; "серый" - при производстве вредные выбросы идут в атмосферу.