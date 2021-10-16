Эксперты: цены на древесину в России снизились на 10-12% от пиковых значений

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Цены на пиломатериалы снизились в России на 10-12% к пиковым значениям августа, однако это обусловлено сезонной закономерностью и никак не отразилось на стоимости строительства деревянных домов. С началом нового сезона 2022 года можно ожидать очередного роста, считают опрошенные ТАСС эксперты Ассоциации деревянного домостроения.

"Пиковые значения цен на пиломатериалы и металл пришлись на август. Снижение цен сейчас составляет 5-7% к сентябрю, к пиковым значениям - около 10-12%. Но это больше сезонная закономерность, связанная с падением спроса, и на стоимость домов такое снижение не окажет сильного влияния. Можно лишь говорить о стабилизации цен", - сказала член правления Ассоциации деревянного домостроения, заместитель генерального директора компании "Изба де Люкс" Юлия Юрлова.

Снижение цен на древесину малозаметно еще и потому, что предшествующее подорожание составило 100%, отметила член правления Ассоциации деревянного домостроения, генеральный директор компании "ДДМ-Строй" Вера Вавилова. "До сих пор цены запредельные", - подчеркнула она. Более того, по словам собеседницы агентства, никто не покупал материал по пиковым ценам (37 тыс. рублей за кубометр обрезной доски), все ждали, что будет.

При этом стоимость строительства домов может уменьшиться только в том случае, если цены на строительные материалы упадут еще хотя бы на 10% и более, считает Вавилова. Она также допустила, что пиломатериалы действительно могут подешеветь еще немного, однако с началом нового сезона 2022 года, скорее всего, можно ожидать очередного роста.

"Производители ждут начала заготовки леса, которая зависит от погодных условий в регионах в ноябре - декабре. Основным фактором, влияющим на стоимость доски, всегда была цена на пиловочник, а коррекцию на нее не приходится ожидать в ближайшей перспективе. Поэтому и ощутимого снижения цены на доску тоже не ожидаем. Все зависит от сезона зимней заготовки, спроса и количества предложений на рынке", - добавила Юрлова.

Резкий рост цен на пиломатериалы и, как следствие, на деревянные дома начался в России с осени 2020 года. Это произошло в условиях повышенного спроса практически во всем мире, что в свою очередь привело к дефициту древесины. Приостановка роста цен в России была зафиксирована в августе 2021 года.