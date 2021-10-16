Два новых водовода построят в Дербенте к 2025 году в рамках плана комплексного развития

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Два новых водовода - "Кайтаг-Дербент" и "Шурдере-Дербент" - построят к 2025 году, общий объем финансирования двух проектов превысит 2,6 млрд рублей, следует из утвержденного правительством РФ плана комплексного развития Дербента, опубликованного на портале правовой информации.

В документе указано, что строительство водовода "Кайтаг-Дербент" запланировано на 2022-2025 годы с общим объемом финансирования более 1,33 млрд рублей, в следующем году на реализацию проекта будет выделено 384,45 млн рублей. Строительство водовода "Шурдере-Дербент" предусмотрено в 2023-2025 годах, стоимость проекта - более 1,32 млрд рублей. Источниками финансирования обоих проектов являются федеральный бюджет, а также консолидированный бюджет Республики Дагестан.

Кроме того, как следует из комплексного плана развития Дербента, в 2022 году планируется завершить строительство очистных сооружений канализации, начатое в 2008 году. В 2021 году на финансирование проекта предусмотрено 189,47 млн рублей, в 2022 году - 247,68 млн рублей.

Всего в плане комплексного развития Дербента 85 мероприятий, по 19 из которых уже определен механизм финансирования. Финансирование запланированных мероприятий из федерального бюджета составит 46,7 млрд рублей. Помимо этого 7,6 млрд рублей будет вложено самим регионом и еще 129 млрд рублей - привлечено за счет внебюджетных средств.

О Дербенте

Проект плана развития Дербента был представлен премьер-министру РФ Михаилу Мишустину 14 апреля во время его рабочей поездки в Дагестан. В ходе командировки председатель правительства также осмотрел крепость Нарын-Кала, включенную в список ЮНЕСКО, посетил Дербентскую центральную горбольницу, детский сад в Каспийске, строящийся терминал аэропорта Махачкала и побеседовал с Сергеем Меликовым, который тогда был врио главы республики.

Основные вопросы нашли отражение в перечне поручений, которые были даны по итогам этой поездки. В частности, профильным министерствам и ведомствам было поручено внести в правительство проект распоряжения об утверждении плана мероприятий по развитию Дербента и определить источники его финансирования за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Один из древнейших городов России и мира Дербент находится на побережье Каспийского моря, в 2015 году он отпраздновал свое 2000-летие. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента, в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур. Сейчас Дербент - второй по величине город Дагестана с населением более 120 тыс. человек.