Новак назвал "хайпом" призывы политиков ЕС отказаться от газа

ТАСС, 16 октября. Вице-премьер России Александр Новак считает "хайпом" призывы европейских политиков отказаться от газа, такие заявления связаны с нежеланием признать ошибки, которые привели к энергокризису в Европе. Такое мнение Новак высказал на телеканале " Россия-1 ".

"Политики могут говорить что угодно, но экономика потом все равно вылезает. Например, как это случилось в этом году на газовом рынке Европы. Вот те "хайпы", которые мы на сегодняшний день мы видим. Да, политики не хотят принимать там своих ошибок", - сказал он в программе "Вести в субботу" в интервью Сергею Брилеву.

Новак заявил, что энергетический кризис в Европе в будущем может повториться, поэтому нужно предпринимать меры, чтобы его избежать. "Сегодня в подземных газовых хранилищах не хватает в Европе примерно 25 млрд куб. м. газа, и надо что-то с этим делать", - сказал он.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия не только полностью исполняет свои обязательства в соответствии со всеми подписанными контрактами, "но и даже увеличила по сравнению с прошлым годом на 15% объемы поставок на глобальные рынки".