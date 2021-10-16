Новак: Россия в 2021 году установит новый рекорд по внутренним объемам потребления газа

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Россия в 2021 году установит новый рекорд по объемам потребления газа внутри страны. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сказал вице-премьер России Александр Новак.

"У нас, кстати, я хочу отметить, что в России тоже в этом году рекордные показатели потребления газа. Внутри страны. В том числе это связано с активным восстановлением экономики в посткризисный период", - сказал он в программе "Вести в субботу" в интервью Сергею Брилеву.

Новак добавил, что на ситуацию повлияли маловодность, снижение выработки электроэнергии гидроэлектростанций, а также последствия прошедшей длительной и холодной зимы. Он подчеркнул, что Россия даже с учетом этого готова рассмотреть возможность дополнительных поставок газа в Европу, но заявок от стран ЕС пока не было.