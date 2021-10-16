Кабмин поручил провести анализ сдерживания роста цен на плодоовощную продукцию и мясо

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ поручило первому вице-премьеру Андрей Белоусову и профильным ведомствам проанализировать меры по сдерживанию роста цен на плодоовощную и мясную продукцию. Соответствующее решение было принято по итогам заседания кабмина 14 октября, сообщается на сайте правительства.

"Первому заместителю председателя правительства Российской Федерации А. Р. Белоусову с участием Минсельхоза России, Минэкономразвития России, Минпромторга России, ФАС России и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти провести анализ мер, направленных на сдерживание роста цен на плодоовощную и мясную продукцию", - говорится в сообщении.

Результаты анализа должны быть доложены премьер-министру Михаилу Мишустину до 25 октября 2021 года, отмечается в пресс-релизе.

14 октября ФАС России сообщила о том, что ведет постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары, включая плодоовощную и мясную продукцию. Регулятор также проводит проверки торговых сетей и производителей данных продуктов.