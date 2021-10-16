В Ингушетии до конца октября откроют первый птицекомплекс по переработке мяса индейки

МАГАС, 16 октября. /ТАСС/. Первый птицекомплекс по глубокой переработке мяса индейки "Южный" планируют открыть в Малгобекском районе Ингушетии 20 октября. Об этом рассказал ТАСС в субботу и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Мухажир Албаков.

"20 октября в Малгобекском районе республики мы планируем официальный запуск птицекомплекса "Южный" по глубокой переработке мяса индейки. Это вертикально-интегрированное сельскохозяйственное предприятие, которое сможет производить мясо индейки объемом 10 235 тонн в год при выходе на проектную мощность. Птицекомплекс ориентирован на производство широкого ассортимента продукции как в замороженном, так и в охлажденном виде, в том числе: мясо индейки в тушке, продукция разделки, полуфабрикаты и продукция глубокой переработки - это копченая грудинка, сосиски, колбасы, копченая индейка, маринадная продукция", - сказал Албаков.

По его словам, стоимость проекта составила 3,8 млрд рублей. Открытие птицекомплекса позволит создать 468 новых рабочих мест, в том числе 122 высокопроизводительных.

"В этом году мы запускаем первую очередь проекта. Общее поголовье птицы на предприятии составляет 60 тыс. голов, а объем производства на этот год должен достигнуть 5 тыс. тонн в год. На предприятии есть 6 корпусов по подращиванию индейки, каждая с разницей в возрасте пять дней. Вместимость инкубатора - 75 тыс. яиц. Вылупившихся цыплят помещают на площадку подращивания, где они находятся 42 дня, затем 100 дней - на участке выращивания", - добавил собеседник ТАСС.

Он отметил, что вторую очередь мощностей планируется запустить в 2023 году. После полного завершения строительства комплекс ежегодно начнет давать 10,2 тыс. тонн мяса в живом весе.

Реализация проекта по линии "Корпорации развития Северного Кавказа" была начата в 2017 году. Предполагается, что птицекомплекс будет производить продукцию по стандартам "халяль".