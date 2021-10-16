В ассоциации рестораторов заявили о падении выручки в Татарстане после введения QR-кодов

КАЗАНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Выручка предприятий общепита в Татарстане упала на 60% после введения в регионе системы QR-кодов. Об этом рассказала ТАСС в субботу исполнительный директор ассоциации рестораторов и отельеров РТ Галина Шарафутдинова.

"С 11 октября выручка общепита упала на 60% по Татарстану. Это средняя цифра. Учитывая, что у нас рентабельность 10%, то падение на 60% это уже убыток. Это для нас очень серьезно, и вопрос времени, как долго будут длиться эти ограничения", - сказала Шарафутдинова.

Ассоциация подготовила и направила обращение к президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой отсрочить введение QR-кодов для отелей и общепита. Представитель ассоциации объяснила, что этим письмом они хотят показать озабоченность отрасли. "Чтобы говорить о мерах поддержки, надо понимать, что будет с отраслью. Как минимум нужно посмотреть статистику и только после этого принимать решение, какие меры поддержки будут эффективны", - считает Шарафутдинова.

По ее мнению, самая эффективная мера поддержки - сохранение персонала, поскольку отрасль испытывает кадровый голод. Поэтому мера поддержки в виде компенсации оплаты персоналу будет для общепита и отелей очень действенная. "Такая мера уже применялась во время локдауна, мы получали выплаты в размере МРОТ за каждого сотрудника, чтобы сохранить рабочие места", - объяснила Шарафутдинова.

На территории Татарстана с 11 октября введены новые ограничения из-за ухудшения эпидемической обстановки. В частности, начал действовать режим обязательной изоляции лиц старше 65 лет, не привитых от COVID-19 или не перенесших болезнь в течение последних шести месяцев, система QR-кодов и удаленный режим работы для определенной категории граждан.