"Ростелеком" откроет в Заполярье первый в Арктике Центр обработки данных

МУРМАНСК, 16 октября. /ТАСС/. "Ростелеком" построит в Мурманской области первый в российской Арктике региональный Центр обработки данных (ЦОД), запуск которого состоится уже в июле 2022 года. Об этом сообщил журналистам в субботу директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов.

"Мы планируем приступить к этой работе (строительству - прим. ТАСС) в конце этого года или в начале 2022 года, плановый срок завершения работ - июль 2022 года. <...> Проектирование Центра обработки данных будет направлено, в первую очередь, на бизнес-сообщество, но мы предоставим возможность размещать и государственные сервисы", - сказал Логинов после подписания соглашения о сотрудничестве по созданию ЦОД с Мурманской областью в лице главы региона Андрея Чибиса. Представитель "Ростелекома" добавил, что мурманский центр обработки данных станет первым в российской Арктике, а объем инвестиций после запуска будет достигать 300 млн рублей.

По словам Чибиса, центр обработки данных сейчас особенно актуален для нужд областных властей, потому что объем данных, которые необходимо хранить и обрабатывать, постоянно растет. "Для того, чтобы этот проект состоялся, мы договорились с "Ростелекомом", что мы (правительство Мурманской области - прим. ТАСС) выступим якорным партнером. Но главный акцент делается не на государство, а на бизнес, который также очень активно занимается снижением издержек, повышением эффективности и производительности труда", - сказал он, отметив, что Мурманская область за последние два года вышла в лидеры среди российских регионов по цифровизации.

Чибис также анонсировал сотрудничество правительства Мурманской области и компании "Ростелеком" в других направлениях, затрагивающих жизнедеятельность региона, таких как цифровизация медицины, повышение уровня безопасности в образовательных учреждениях, подготовка кадров для проектов в сфере IT.