Заполярье стало первым регионом РФ для тестирования технологии доступа в интернет AirPON

МУРМАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Мурманская область стала пилотным регионом в России для тестировании AirPON - технологии предоставления высокоскоростного доступа в интернет от компании Huawei. Презентация проекта прошла в субботу в Мурманске, передает корреспондент ТАСС.

AirPON - технология высокоскоростного доступа в интернет на базе оптических сетей связи с упрощенной базой и компактным оборудованием, которые позволяют сократить длину кабелей между терминалами и пользователями. Это упрощает и удешевляет подключение к высокоскоростному доступу в интернет пригородной зоны и коттеджных поселков. Подобная система уже действует в режиме тестирования в поселке Юркино в Мурманской области. Партнером компании Huawei в регионе выступает ПАО "Ростелеком".

"Пилот и призван на эти цели, чтобы проверить все в действительно суровых условиях, здесь суровей условия сложно придумать, поэтому для нас как для глобального поставщика интересно, чтобы это было не только в жарком климате применено, но также и в Заполярье в суровых условиях", - сказал журналистам после презентации проекта представитель компании Huawei в Евразии Дмитрий Трикоз.

Директор макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком" Александр Логинов подтвердил, что Заполярье отлично подходит для тестирования оборудования в самых экстремальных условиях. "Большая влажность, перепад температур достаточно большой. Уверен на 100%, что компания Huawei сделала качественное оборудование, оно зарекомендует себя в жестких климатических условиях, и его смело можно будет использовать на территории всей нашей страны", - не сомневается он.

Логинов добавил, что технология AirPON позволит большему количеству людей, проживающих в пригородах, труднодоступных и малонаселенных районах получить стабильный высокоскоростной доступ в интернет. "У компании появляются возможности вкладывать инвестиции в строительство инфраструктуры в ближайших пригородах больших, средних и малых городов либо в непосредственной близости оптоволоконных сетей, где раньше было необходимо большие деньги тратить на достройки, сейчас их нужно тратить гораздо меньше, и это возможность для людей получить интернет", - отметил он.

Министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова уверена, что участие в тестировании технологии AirPON для Заполярья - отличная возможность обеспечить скоростным интернетом труднодоступные уголки региона. "У нас 81% населения пользуется интернетом, достаточно хороший уровень охвата интернетом, это 85% домохозяйств, но, естественно, есть малые и удаленные населенные пункты, где возможности провести высокоскоростной интернет пока нет. Для нас первоочередная задача, чтобы и безопасность была обеспечена для людей с точки зрения нахождения на связи, и при этом возможность получить госуслуги в электронном виде", - сказала она.