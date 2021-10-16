Тобольский аэропорт обслужил первые регулярные рейсы

ТЮМЕНЬ, 16 октября. /ТАСС/. Новый аэропорт Тобольска Ремезов обслужил первые регулярные рейсы, встретив самолет авиакомпании "Победа" из московского аэропорта Внуково и проводив обратный рейс. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе аэропорта.

"Сегодня новый аэропорт Тобольска Ремезов (управляется УК "Аэропорты регионов") обслужил первые регулярные рейсы. На самолете Boeing 737NG авиакомпании "Победа" из московского аэропорта Внуково в Тобольск прилетели 128 пассажиров. Обратным рейсом в столицу отправились 124 человека. Воздушное судно приземлилось в Ремезове в 05:07, на вылет отправилось в 06:00", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что самолет встретили в Тобольске приветственной водной аркой из водометов аэродромных пожарных автомобилей.

"Мы проделали огромную работу, чтобы подготовиться к обслуживанию регулярных рейсов. И сегодня после прибытия первого пассажирского самолета аэропорт начинает жить полноценной жизнью", - цитируют в пресс-службе исполнительного директора аэропорта Владимира Варавву.

С началом обслуживания пассажиров в аэропорту заработали и автомобильная парковка, кафе и сувенирный магазин.

"Авиакомпания "Победа" на первом этапе будет выполнять по маршруту Тобольск - Москва (Внуково) по два рейса в неделю, по понедельникам и субботам. С ноября добавится третий рейс в неделю - по четвергам. А с января 2022 года авиаперевозчик будет летать в Тобольск четыре раза в неделю - по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам <…> В ближайшие недели из аэропорта Тобольска появятся рейсы в Екатеринбург (Red Wings), Новосибирск (S7) и Санкт-Петербург ("Аэрофлот")", - рассказали в пресс-службе.

Об аэропорте

Аэропорт Ремезов в Тобольске открылся 24 сентября 2021 года. Его строительство началось в 2019 году, это совместный проект компании "Сибур" и Тюменской области.