Первую солнечную электростанцию в Дагестане запустят в декабре 2021 года

МАХАЧКАЛА, 17 октября. /ТАСС/. Строительство первой солнечной электростанции в Дагестане завершат раньше срока. Запуск объекта запланирован на декабрь 2021 года. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба республиканского министерства энергетики и ЖКХ.

Ранее сообщалось, что первую солнечную батарею мощностью 15 МВт в Дагестане введут в эксплуатацию в январе 2022 года.

"За последний год благодаря содействию главы Дагестана и поддержке правительства республики достигнуты значительные успехи в вопросах привлечения инвесторов в реализацию проектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В Южно-Сухокумске завершается строительство солнечной электростанции мощностью 15 МВт, запуск которой планируется в декабре текущего года", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, по результатам конкурсных мероприятий, прошедших в сентябре текущего года, определены инвесторы по строительству в республике генерирующих объектов на основе ВИЭ на 206,16 МВт.

"Реализация этих проектов позволит обеспечить прирост мощности в энергосистеме Дагестана на 14 %. Объекты дадут республике дополнительно 541 млн кВт.ч. в год энергии, что позволит снизить ее нарастающий дефицит. В частности, будут созданы порядка 2 тысяч рабочих мест, временных и постоянных", - добавили в министерстве.