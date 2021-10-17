Аналитики назвали среднюю стоимость полета туда-обратно внутри России в октябре

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Средняя стоимость полета туда-обратно внутри России в октябре 2021 года составила 9,5 тыс. рублей, подсчитали в аналитическом центре сервиса поездок и путешествий Туту.ру (копия исследования имеется в распоряжении ТАСС). Примерно столько же стоил авиабилет в октябре 2020 года, но по сравнению с допандемийным 2019 годом средний чек снизился на 20%.

"По данным аналитиков Туту.ру, больше всего перелетов в октябре 2021 года совершается по направлению Москва - Сочи. Средний чек за перелет по этому маршруту сократился за год на 20%: с 8 974 до 7 185 рублей туда-обратно", - отметили в компании.

При этом на втором месте по популярности маршрут Москва - Симферополь (средняя стоимость билета составила примерно 8,1 тыс. рублей, как и в прошлом году). Авиабилеты из Москвы в Петербург за год подорожали на 11%, до 4,4 тыс. рублей.

В топ-10 популярных направлений в октябре также вошли полеты из Москвы в Краснодар (средняя стоимость составила 5,8 тыс. рублей, что на 14% больше, чем в прошлом году и на 34% ниже, чем в 2019 году), Минеральные Воды (8 тыс. рублей и рост на 23% по отношению к прошлому году и снижение на 1% к 2019 году), Калининград, Махачкалу, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Уфу.