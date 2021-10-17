В Тюмени открыли движение по новому съезду многоуровневой транспортной развязки

ТЮМЕНЬ, 17 октября. /ТАСС/. Движение по новому съезду уникальной для Тюмени многоуровневой транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте - Дружбы официально открыли в Тюмени. Завершить все работы планируется к 2023 году.

"У нас традиция - не растягивать сроки, поэтому второй и третий этап, а также полное завершение развязки будут реализованы к 2023 году. <...> Завершение этой развязки позволит дальше соединить улицу Мельникайте с [улицей] Тимофея Чаркова", - сказал на церемонии открытия губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как уточнили ранее в пресс-службе главного управления строительства по Тюменской области, дальнейшие этапы строительства объекта включают в себя уникальную для Тюмени трехъярусную часть развязки, конструктивные особенности которой позволят не затронуть находящуюся поблизости особо охраняемую территорию "Гагаринский парк" при обустройстве дорожной сети.

Контракт на выполнение работ заключили в конце 2020 года. На строительство выделено 2,7 млрд рублей. Проект реализуется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Генеральным подрядчиком строительства объекта выступил АО "Мостострой-11".