Песков: Запад обвиняет Россию в росте цен на газ, так как не может признать свои ошибки

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Западные политики не могут признать свои ошибки, которые привели к росту цен на газ, и предпочитают демонизировать Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" .

"Допустили ошибки. Они просчитались. Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился. Вот несколько месяцев не было ветра. Они надеялись на спотовый рынок, а спотовый рынок переехал туда, где дороже", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина, почему западные политики обвиняют в росте цен на газ Россию.

"И они же не могут себя [виноватыми] признать, они же политики, их тогда прогонят. И тогда лучше кого-то демонизировать. Кого лучше демонизировать? Огромного восточного медведя, то бишь нас с вами", - заключил представитель Кремля.

Как отметил Песков, Путин, описывая на пленарном заседании Российской энергетической недели, энергетические перспективы Европы, никого не пугал. "Президент неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями, он же никого не пугал, будь то сфера разоружения, сфера безопасности, изменение климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы. Может быть, к нему не прислушиваются, но потом понимают, что так оно и происходит", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

В среду Путин, говоря о решении суда в Нидерландах, обязавшего компанию Shell снизить вредные выбросы на 45%, назвал неизбежными всплески цен на мировых энергетических рынках, если решения в этой сфере будут принимать непрофессионалы. По словам главы государства, есть опасность, что голландцы будут вынуждены, как в Средние века, передвигаться на коньках вместо автомобилей, "потому что дороговато будет на машинах передвигаться, в том числе на электрических".

О ценах на газ

Цены на газ в Европе росли несколько месяцев на фоне низких запасов в хранилищах и рекордного увеличения спроса в Азии. На бирже ICE 6 октября стоимость ноябрьского фьючерса TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила 1 900 долларов за тысячу кубометров, установив новый исторический максимум, после чего стала снижаться.