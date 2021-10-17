Приставы начали принудительное взыскание с Faсebook 26 млн рублей штрафов

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Судебные приставы начали принудительное взыскание с Facebook 26 млн рублей штрафов, которые назначил суд за отказ руководства этой соцсети удалить запрещенную законодательством РФ информацию. Данные об этом размещены в электронном банке исполнительных производств ФССП РФ.

Как следует из данных этого банка, служба судебных приставов открыла восемь исполнительных производств в отношении Facebook на общую сумму 26 млн рублей. Все они открыты на основании решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. Ранее этот суд уже назначил несколько штрафов в отношении Faсebook за отказ удалить запрещенную информацию.

Ранее сообщалось, что компания Facebook не воспользовалась судебной отсрочкой и не выплатила штрафы в размере 26 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент.

В связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу решений суда от 25 мая, которыми на компанию Facebook Inc. наложены административные штрафы в размере 26 млн рублей по восьми делам за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством РФ), в службу судебных приставов были направлены распоряжения об исполнении решений суда в принудительном порядке.

С февраля Роскомнадзор составляет административные протоколы в отношении соцсетей и мессенджеров, которые не удалили призывы, в том числе к несовершеннолетним, участвовать в несанкционированных акциях.