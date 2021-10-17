Зеленский заверил, что на Украине достаточно газа для населения

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране достаточно газа для населения "по нормальным ценам". Фрагмент его интервью был показан в воскресенье в эфире телеканала ICTV.

"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных предметных, а самое важное, своевременных действий сделало правительство, сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами", - сказал президент.

"Сейчас мы все видим, что цена уже $2 тыс. То есть цена реальная на рынке, если бы власть не вмешалась, цена была бы для людей, как минимум, 50 гривен (около $1,9 - прим. ТАСС), а так для людей от НАК "Нафтогаз" - около восьми гривен (около $0,3 - прим. ТАСС). Я думаю, что это важный пакет на год, который ввели мы, еще раз хочу повторить, именно вовремя", - отметил Зеленский.

При этом он подчеркнул, что отопительный сезон - это ответственность как центральной, так и местной власти. "Потому мы подписали меморандум, в котором есть две главные вещи. НАК "Нафтогаз" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем", - подчеркнул Зеленский. По его словам, на некоторых представителей местных властей легли технические, юридические и политические вопросы, которые, по его убеждению, будут урегулированы. "В любом случае это будет нормальная цена", - пояснил Зеленский.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко в своем выступлении в парламенте заявил, что нынешний отопительный сезон на Украине может оказаться очень трудным для населения и будет проходить на фоне международного энергетического кризиса. По словам министра, правительством Украины приняты меры для обеспечения стабильного и безопасного энергоснабжения и защиты населения от колебания тарифов. Премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что кабинет министров не видит оснований повышать в этом сезоне тарифы на коммунальные услуги. По его словам, тарифы на электроэнергию и газ остаются фиксированными, а повышения тарифов на отопление, заверил он, правительство не допустит.