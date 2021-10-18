Максимальный размер пособия по уходу за ребенком в 2022 году вырастет до 31,2 тыс. рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком вырастет на 5,8% до 7 493 рублей с 1 февраля 2022 года, а максимальный - до 31 282 рублей Это следует из заключения Счетной палаты (СП) "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов", опубликованного в понедельник.

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В настоящее время минимальный размер пособия составляет 7 083 рубля, максимальный - 29 600 рублей.

Согласно документу, расходы на выплату ежемесячных пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет составят 169,5 млрд рублей.

Также с 1 февраля будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребенка на 5,8%, размер пособия составит 19 981 рубль, расходы на выплату единовременных пособий при рождении ребенка составят 19,8 млрд рублей. В настоящее время пособие составляет 18 886 рублей.

Расходы на выплату пособий по беременности и родам в 2022 году составят 132,8 млрд рублей.

В 2021 году минимальный размер пособия при родах составляет 58 878 рублей, максимальный - 340 795 рублей, при осложненных родах минимальный размер составляет 65 607 рублей, максимальный - 379 743 рубля, при многоплодной беременности - 81 589 рублей и 472 245 рублей соответственно.