В России сохраняется динамика к увеличению задолженности по взносам на ОМС для работающих

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Счетная палата указала на сохранение динамики к увеличению задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование (ОМС) работающего населения России. Об этом говорится в заключении ведомства на проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на период 2022-2024 годов".

"Сохраняется динамика к увеличению задолженности по страховым взносам на ОМС работающего населения: на 1 января 2021 года она составила 76,9 млрд рублей, на 1 сентября 2021 года - 84,9 млрд рублей", - говорится в документе.

По данным Счетной палаты, общая численность застрахованных лиц в 2020 году уменьшилась на 418,3 тыс. человек (0,29%), в том числе работающего населения - на 1,27 млн человек (1,96%). Общая численность неработающего населения увеличилась на 856 тыс. человек (на 1,06%).

Оплата труда медицинских работников

Согласно проекту бюджета ФОМС, на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в составе нормированного страхового запаса (НСЗ) на 2022 год предусмотрено 17,3 млрд рублей, в 2023 году - 18,98 млрд рублей, в 2024 году - 20,28 млрд рублей.

В 2021 году на эти цели было предусмотрено 18,3 млрд рублей. По данным Счетной палаты, на 1 июля 2021 года эти расходы исполнены только на 40%, при этом медицинскими организациями использовано 2,7% предусмотренных средств. Там также добавили, что только 2,8 тыс. медработников из 39,2 тыс., планируемых к принятию в 2021 году, получают заработную плату за счет средств НСЗ Фонда.

30 сентября правительство внесло в Госдуму проект бюджета ФОМС на 2022-2024 годы. Согласно документу, общий объем доходов бюджета фонда на 2022 год планируется в сумме 2,779 трлн рублей, на 2023 год - 2,925 трлн рублей, на 2024 год - 3,086 трлн рублей. Объем расходов на 2022 год ожидается в размере 2,801 трлн рублей, на 2023 год - 2,951 трлн рублей, на 2024 год - 3,12 трлн рублей.