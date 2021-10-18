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Резервы доходов в федеральный бюджет в 2022 году могут составить 41 млрд рублей

По данным Счетной палаты, в 2022 году расходы федерального бюджета по сравнению с 2019 годом увеличиваются на 5 трлн 479,8 млрд рублей

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Резервы поступления доходов в федеральный бюджет в 2022 году могут составить 41 млрд 26,2 млн рублей. Об этом говорится в материалах Счетной палаты.

"По оценке Счетной палаты, резервы поступления по налоговым и неналоговым доходам с учетом рисков недопоступления доходов в 2022 году могут составить 41 млрд 26,2 млн рублей, риски недопоступления доходов в 2023 году - 891,1 млн рублей, в 2024 году - 1 млрд 018,7 млн рублей", - отмечает ведомство.

По данным Счетной палаты, в 2022 году расходы федерального бюджета по сравнению с 2019 годом, то есть с периодом до пандемии, увеличиваются на 5 трлн 479,8 млрд рублей, или на 30,1%.

Ведомство также отмечает необходимость повышения уровня кассового исполнения расходов федерального бюджета и, соответственно, сокращения "переходящих" остатков средств федерального бюджета.

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