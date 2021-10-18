Исследование: увеличить присутствие в России к 2024 году намерены 64% иностранных компаний

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Почти две трети (64%) международных компаний рассчитывают в ближайшие три года увеличить свое присутствие на российском рынке, говорится в исследовании "Международный бизнес в России", проведенном Ernst & Young (EY) среди компаний - членов Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России и ряда других иностранных компаний. По мнению 89% участников опроса, Россия входит в первую тройку наиболее важных представителей мирового рынка или является одним из стратегических рынков.

В исследовании поучаствовали 75 представителей иностранного бизнеса: 22 компании из Германии, 17 - из США, 8 - из Швейцарии, по 5 - из Великобритании и Франции, по 3 - из Дании и Японии, 12 - из других стран. По данным EY, суммарные инвестиции участников опроса в российскую экономику составили с 1990-х годов по начало 2021 года около $197 млрд. При этом инвестиции компаний - участников КСИИ движутся синхронно с макроэкономическими показателями РФ, отмечают аналитики. По расчетам EY, при росте номинального ВВП России на 1 трлн рублей инвестиции компаний - участников КСИИ могут вырасти на 16 млрд рублей.

"В этом году 89% участников опроса включили Россию в топ-3 [представителей] мирового рынка по важности или назвали одним из стратегических [рынков]. Среди компаний - участников КСИИ такого мнения придерживаются 96%, и это рекордное значение за последние три года проведения исследования. <…> Почти две трети (64%) международных компаний, принявших участие в опросе, собираются увеличить присутствие в России. Среди "оптимистичных" (компании, для которых российский рынок имеет ключевое значение и, по их мнению, будет быстро расти) о таких планах сообщили 83% компаний", - говорится в исследовании.

Наиболее активно расширять долю своего бизнеса в России планируют фармацевтические предприятия (90% опрошенных компаний отрасли) и производители потребительских товаров (61%). Большинство опрошенных намерены увеличивать присутствие за счет вывода на российский рынок новых товаров и услуг, а также путем расширения производства, следует из данных опроса. При этом 67% иностранных компаний предпочитают инвестировать в существующие проекты, а не в новые. Вместе с тем, инвестиционные проекты зарубежных компаний становятся более дорогими и создают больше рабочих мест, отмечают в EY.

"Мы видим, что компании стараются выстроить максимально сбалансированные экосистемы вокруг своего бизнеса и предусмотреть возможные риски. Ведь умение работать с рисками - важная особенность уверенных и устойчивых глобальных компаний. Результаты нашего исследования показали, что иностранный бизнес в России чаще предпочитает развивать существующие проекты и мощности, а не запускать новые, так как это позволяет снизить риск", - приводятся в исследовании слова управляющего партнера EY по странам СНГ Александра Ивлева.

Он также сообщил, что более половины иностранных предпринимателей высказали прогноз роста собственного бизнеса в РФ темпами до 10% год. Управляющий партнер EY подчеркнул, что с учетом роста выручки в несколько процентов, считающегося нормой на зарубежных рынках, такие данные "придают уверенности в перспективах иностранного бизнеса" в России.

С учетом влияния пандемии коронавируса EY прогнозирует снижение темпов внешнего инвестиционного роста в 2021 году до 1,5-2,4%. При этом в 2022 году иностранные вливания могут вырасти на 10,9-20,1%, следует из расчетов аналитиков.

В свою очередь глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников отметил, что российское правительство активно работает над улучшением делового и инвестиционного климата в стране. "Для этого перезапустили инвестиционный цикл, пересмотрели подходы к улучшению делового климата и мерам господдержки. Уже отменили тысячи устаревших актов с требованиями к работе бизнеса. Реформировали деятельность контрольных органов. Инвесторам предложили неизменные условия при реализации крупных проектов в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений. А регионам - инструменты для строительства инфраструктуры, необходимой для инвестпроектов", - приводятся слова министра в исследовании.

Компании довольны взаимодействием с регионами

Подавляющее большинство (97%) иностранных инвесторов, поучаствовавших в опросе, довольны регионами, в которых ведут свой бизнес, 85% респондентов считают свой диалог с региональными властями конструктивным. "На решение международных компаний развиваться в регионе сильнее всего влияют доступность квалифицированных кадров, возможность диалога с региональной властью и близость к крупным рынкам сбыта", - уточняют в EY.

Кроме того, международные компании обращают внимание на позитивные регуляторные изменения в России. К таковым они в первую очередь относят увеличение числа дистанционных госуслуг, активное внедрение электронного документооборота во взаимодействии с органами власти и возможность проведения годовых собраний хозяйственных обществ в дистанционной форме, уточняет Ивлев.

Основными инвестиционными барьерами, по мнению опрошенных представителей бизнеса, являются высокие регуляторные барьеры (35% респондентов), медленный рост российской экономики (31%), геополитическая напряженность (24%) и санкции (21%). Иностранные инвесторы также ожидают доработки законодательных вопросов технического регулирования и трудовых отношений.

Инвесторы готовы к внедрению в РФ новых климатических норм

Международные компании заявили о готовности к введению в России более строгих требований и норм в сфере экологии и устойчивого развития. Так, 74% участников опроса сообщили, что такие меры никак не повлияют на их инвестиционные планы, а 19% респондентов заявили, что это способствует увеличению их инвестиционной активности. Кроме того, большинство опрошенных (72%) заявили, что уже мотивируют своих партнеров в России на достижение целей по снижению негативного воздействия бизнеса на окружающую среду.

Ряд компаний предпринимает активные меры в этом направлении. Так, 36% респондентов еще на этапе выбора поставщиков или потенциальных клиентов оценивают их экологический профиль, 21% готовы предложить более выгодные условия сотрудничества поставщикам или клиентам, которые соответствуют строгим корпоративным требованиям в данной области, а 15% включают в договоры пункты, которые обязывают их партнеров снижать свой углеродный след или другими способами достигать целей устойчивого развития, отмечают в EY.

"Продвижение российским государством принципов устойчивого развития поможет создать экономический эффект в миллиарды долларов. Работающие в России компании могут сэкономить значительные средства, если в стране появится международно признанная система торговли углеродными единицами. А участие ведущих иностранных компаний в создании зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории страны поможет российскому правительству, по предварительным оценкам экспертов КСИИ, сохранить до трети инвестиций из внебюджетных источников и создать еще больший экономический эффект благодаря развитию низкоуглеродной логистики", - говорится в исследовании.