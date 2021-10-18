Счетная палата видит риски устойчивости бюджетов регионов России

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Счетная палата видит риски обеспечения устойчивости бюджетов регионов России из-за большого объема долгов. Об этом говорится в материалах ведомства.

"Сохраняются риски в обеспечении устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации, а также местных бюджетов, связанные с существенным объемом долговых обязательств, особенно по отдельным субъектам Российской Федерации и муниципалитетам", - отмечает Счетная палата.

Счетная палата также отмечает, что возможные дополнительные поступления доходов в консолидированные бюджеты субъектов РФ в 2022 году могут составить 11,5 млрд рублей, в 2023 году - 10,8 млрд рублей, в 2024 году - 10,8 млрд рублей.

По данным ведомства, госдолг субъектов РФ по состоянию на 1 сентября 2021 года увеличился по сравнению с началом года на 63,6 млрд рублей, или на 2,5 %, и составил 2 559,7 млрд рублей. При этом рост долга произошел в 23 субъектах Российской Федерации.