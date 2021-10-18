ТПП РФ увидела риски для бизнеса и здоровья граждан в новых критериях для теплосетевиков

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо генпрокурору Игорю Краснову с просьбой урегулировать нормы в постановлениях правительства РФ, которые устанавливают новые критерии для теплосетевых организаций. Эксперты палаты увидели в них риски для работы бизнеса и здоровья граждан, говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Речь идет о проектах постановлений "Об установлении критериев и порядка отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям и о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ" и "Об установлении критериев и порядка отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям и о внесении изменений в некоторые акты правительства РФ". Документы рассматривались экспертами ТПП для оценки регулирующего воздействия.

По данным Катырина, проекты призваны исключить возможность получения статуса теплосетевой или транзитной недобросовестным организациям, "при этом авторами не представлены обоснования возможности появления недобросовестной теплосетевой или транзитной организации, а также оптимальности предлагаемых норм".

"По оценкам экспертов, в представленной редакции проекты приводят к появлению новых рисков: увеличению стоимости подключения новых потребителей; ограничению прав собственников транзитных сетей, ограничению права на предпринимательскую деятельность для собственников транзитных сетей; увеличению количества бесхозяйных участков тепловых сетей и, как следствие, снижению качества снабжения потребителя отдельным ресурсом и риску вреда здоровью граждан", - отметил в своем письме Катырин.

Также проекты могут привести к "ухудшению финансового положения и условий деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, необоснованному созданию неравных конкурентных условий в пользу крупных хозяйствующих субъектов", добавил он.

ТПП РФ попросила генпрокурора "принять необходимые меры для урегулирования позиций по проектам актов в интересах всех заинтересованных сторон", а также предложить ФАС России провести анализ ряда норм в проектах "на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства".