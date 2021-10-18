Фитнес-сообщество попросило руководителей 10 регионов РФ отменить систему QR-кодов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Национальное фитнес-сообщество попросило руководителей 10 российских регионов отменить систему допуска на физкультурно-оздоровительные объекты по QR-кодам, поскольку это, по прогнозу организации, может привести к банкротству компаний. Об этом говорится в письмах за подписью главы Национального фитнес-сообщества Елены Силиной.

Обращения, копии которых имеются в распоряжении ТАСС, направлены руководству Башкирии, Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Псковской областей и Хакасии. В этих субъектах РФ введены или анонсированы ограничительные меры для фитнес-отрасли в виде QR-кодов.

"По оценке Национального фитнес-сообщества, подобные ограничительные меры, введенные в регионах России, повлияли на падение посещаемости и объема продаж на 70-90%. На данный момент в связи с финансовыми трудностями ряд фитнес-клубов находится в режиме "выживания" и близок к банкротству. Уже сегодня представители фитнес-отрасли [в упомянутых 10 регионах] столкнулись с проблемой массовых обращений клиентов за возвратом денег за абонементы и клубные карты, реализация услуг резко сократилась. Подобная динамика развития событий повлечет за собой высокий процент банкротств и закрытия физкультурно-оздоровительных объектов", - отмечается в письмах.

Автор обращений попросила "отменить введение дополнительных ограничительных мер для физкультурно-оздоровительной отрасли".

Как сказала Силина, фитнес-отрасль "фактически является помощником в борьбе с пандемией, ведь работа фитнес-клубов, в первую очередь, направлена на оздоровление граждан и повышение иммунитета, а с учетом предпринимаемых мер по предотвращению распространения COVID-19 и созданию безопасных условий для здоровья посетителей территорию фитнес-клубов можно расценивать как наиболее благоприятную". Она уточнила, что фитнес-клубы в полном объеме выполняют рекомендации Роспотребнадзора.

Более того, Национальное фитнес-сообщество ведет "целенаправленную агитационно-просветительскую работу по информированию населения о необходимости профилактики коронавируса и важности массовой вакцинации во избежание дальнейшего роста инфекционного заболевания", говорится в письмах. Сегодня представители фитнес-отрасли внедряют мотивационные программы по стимулированию населения к вакцинированию, предоставляется специальная стоимость на услуги фитнес-клубов, разыгрываются лотереи, предоставляются различные бонусы и скидки. "Именно такой подход совместной деятельности фитнес-сообщества и органов государственной власти позволит увеличить количество вакцинированного населения без жестких ограничительных мер для бизнеса", - считает Силина.

Ввести меры поддержки отрасли

По ее словам, фитнес-отрасль просит "рассмотреть возможность снижения социальных налогов и взносов для субъектов фитнес-бизнеса как представителей социально ориентированной отрасли", "включить услуги фитнеса в полисы добровольного медицинского страхования", "внедрить программы кешбэка по аналогии с туристической отраслью".

Также игроки рынка считают необходимым "обеспечить возможность внедрения дешевых невозвратных тарифов на фитнес-карты по аналогии с авиаотраслью, где потребитель вправе выбрать между более дорогим тарифом и возможностью его немедленного возврата и дешевым, но невозвратным". Как полагает Силина, сейчас данная инициатива ограничена в РФ законом о защите прав потребителя.

Национальное фитнес-сообщество - первое профессиональное объединение операторов фитнес-рынка, в составе которого более 1 800 фитнес-клубов из 79 регионов РФ. В составе организации девять профессиональных образовательных учреждений, шесть ассоциаций, четыре федерации, 20 ведущих российских спортивно-оздоровительных компаний различных специализаций и одна коллегия адвокатов. Является официальным партнером Министерства спорта РФ.